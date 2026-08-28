Sport : la Fédération sénégalaise de lutte reporte son Assemblée générale d’information

La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a annoncé, jeudi 27 août 2026, le report de son Assemblée générale d’information, initialement prévue le dimanche 30 août 2026, dans un communiqué. Cette décision a été motivée par l’absence de plusieurs membres du Bureau exécutif, actuellement engagés dans la participation et l’encadrement de la délégation sénégalaise au Championnat du monde de Beach Wrestling U17 en Azerbaïdjan.



La Fédération a également indiqué que la tenue du Stage international des arbitres et techniciens, programmé à l’Arène nationale du 30 août au 6 septembre 2026, a également contribué au report de l’Assemblée générale.



Pour permettre la participation effective des responsables concernés, la rencontre a été reprogrammée au samedi 12 septembre 2026 à 10 heures, à l’Arène nationale de Dakar.



À l’ordre du jour, la Fédération a prévu des informations sur les activités de la saison sportive 2025-2026 ainsi que la présentation du bilan financier de l’instance.