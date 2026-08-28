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Mercato : El Hadji Malick Diouf s'engage avec Brentford pour 5 ans



Mercato : El Hadji Malick Diouf s'engage avec Brentford pour 5 ans
Brentford a officialisé ce vendredi la signature d’El Hadji Malick Diouf. Le latéral gauche sénégalais arrive en provenance de West Ham, relégué en Championship. 

Les Bees ont déboursé 46 millions d’euros (environ 30,17 milliards de FCFA) bonus compris pour s’attacher les services du défenseur sénégalais, qui s’est engagé pour 5 ans, avec une année en option.

« Brentford officialise l’arrivée de l’international sénégalais El Hadji Malick Diouf, en provenance de West Ham United, pour un montant non divulgué.

L’arrière gauche de 21 ans, auteur de cinq passes décisives en 32 apparitions en Premier League la saison dernière, a signé un contrat de cinq ans, assorti d’une option pour une année supplémentaire», indique le communiqué de Brentford.
 
Arrivé à West Ham en provenance du Slavia Prague, El Hadji Malick Diouf avait réalisé une première saison convaincante en Premier League, avec 32 apparitions et cinq passes décisives.
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Moussa Ndongo

Vendredi 28 Août 2026 - 14:09


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