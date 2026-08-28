Mbour : un dispositif sécuritaire spécial annoncé pour les prochaines sorties du Kankourang

Le commissaire central de Mbour (ouest), Bara Ndiaye, a annoncé jeudi 27 août la mise en place d’un dispositif de sécurité qui sera déployé à l’occasion des prochaines processions du Kankourang dans la ville, en collaboration avec la communauté mandingue. L’objectif est de sécuriser les accompagnants, les populations et de veiller au maintien de l’ordre public.



« Nous allons dérouler un dispositif qui répond aux normes de sécurité », a-t-il déclaré à l’issue d’une rencontre avec les responsables de la communauté mandingue, dans des propos relayés par l’APS.



Selon le commissaire, la rencontre a également permis aux représentants de la communauté mandingue d’exposer leurs préoccupations, notamment celles relatives à la sécurité des accompagnants du Kankourang et au bon déroulement des différentes processions.



Le commissaire central a rappelé que les forces de défense et de sécurité étaient déjà mobilisées sur le terrain afin d’assurer la protection des participants et des populations. « Il faut que le patrimoine culturel mandingue soit préservé, protégé. Il faut que les processions se déroulent dans les règles de l’art », a-t-il souligné.



Bara Niang a, dans le même temps, invité les populations à respecter les mesures arrêtées par les autorités afin de garantir la tranquillité et l’ordre public.



Concernant l’organisation des manifestations, il a précisé que la délivrance des autorisations relève du préfet, en tant que chef de l’exécutif départemental.



Il a également expliqué que la multiplication, ces dernières années, des « leuls », lieux où sont abrités les Kankourang, avait conduit la communauté mandingue à souhaiter un retour à une organisation respectant davantage les règles établies. « Seules les entités détentrices d’autorisation sont habilitées à organiser » les sorties du Kankourang, a-t-il précisé.