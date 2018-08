Tirage au sort de la Ligue des Champions, ce jeudi à 16h

Le tirage au sort pour les matchs de poule de la Ligue des champions aura lieu ce jeudi à 16 heures (heure de Dakar) au forum Grimali de Monaco. Les 32 équipes qualifiées pour cette compétion, avec beaucoup de joueurs sénégalais qui seront engagés, seront réparties en 4 chapeaux.



Liverpool de Sadio Mané, Salif Sané et le Schalke sont logés dans le chapeau 3; tandis que l’Inter Milan de Keita Baldé et Galatasaray de Pape Alioune Ndiaye sont dans le chapeau 4.



- Chapeau 1 :



- FC Barcelone (ESP), Atlético Madrid (ESP), FC Bayern Munich (ALL), Manchester City (ANG), Juventus (ITA), Paris-Saint-Germain (FRA), Lokomotiv Moscou (RUS), Real Madrid (ESP)



- Chapeau 2 :

- Dortmund (ALL), FC Porto (POR), Manchester United (ANG), Shakhtar Donetsk (UKR), Benfica (POR), Naples (ITA), Tottenham (ANG), AS Roma (ITA)

- Chapeau 3 :



- Liverpool (ANG), Schalke 04 (ALL), Lyon (FRA), Monaco (FRA), Ajax Amsterdam (PB), CSKA Moscou (RUS), PSV Eindhoven (PB), Valence (ESP)



- Chapeau 4 :



- Viktoria Plzen (RTC), FC Bruges (BEL), Galatasaray (TUR), Young Boys (SUI), Inter Milan (ITA), Hoffenheim (ALL), Etoile Rouge de Belgrade (SER), AEK Athènes (GRE).