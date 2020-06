Titre Foncier 1751 NGA OUAKAM: L’histoire d’une mainmise scandaleuse sur un bien foncier communautaire

Si ces titres fonciers de la Collectivité ont pu dormir d’un sommeil tranquille jusqu’en 2018, leur réveil a été brusque cette année-là. En effet, une partie des terres a été donnée en dation en paiement au profit d’un certain Issa Gassama, un entrepreneur, en contrepartie de travaux de terrassement loin d’être évidents. Pour réussir à aliéner une partie de ce titre — encore une fois indivis et demeuré en l’état de 1948 à 2018 — , « l’autre partie » incarnée par le Diaraf Youssou Ndoye a dû user d’une entourloupe. Déclarant le titre foncier perdu, elle a fait paraître quatre avis dans le Journal Officiel (la loi n’impose que deux publications dans le cas d’espèce). Puis, en l’absence de réaction, elle est allée trouver un juge qui a donné injonction, conformément à la loi là aussi, au conservateur de la propriété foncière, de délivrer une photocopie du TF 5007 DG devenu 1751 NGA.



Or, l’original du titre existe bel et bien et est détenu par un éminent notable membre de la Collectivité de Ouakam, cette association que le ministre Abdou Karim Fofana semble traiter avec un si grand dédain ! Simplement voilà, le Journal Officiel ayant une diffusion presque confidentielle, aucun membre de l’association créée en 2011 n’a vu les avis faisant état de la perte du TF en question. Toujours est-il qu’à la suite de cette manœuvre, et sous prétexte de paiement en nature de travaux de terrassement, le Diaraf Youssou Ndoye a octroyé 8736 m2 à l’entrepreneur Ibrahima Gassama. Sur des terres indivises ! On peut s’étonner à ce niveau que la collectivité léboue de Ouakama, qui est sur liquide — 1,3 milliard de francs dorment dans ses comptes — en soit réduite à faire une dation en paiement pour payer des travaux de terrassement !



La parcelle est divisée en un Lot 1 de 998 m2 au profit de Madiambal Diagne à travers sa Sci Pharaon, en un Lot 2 de 1000 m2 au profit de la Sci Soleil Immobilière et en un Lot 3 de 1000 m2 au profit de Issa Gassama. Le reliquat de 5738 m2 au profit de Issa Gassama. C’est en faisant l’état des lieux pour le compte de la Collectivité que les membres de sa commission ad hoc ont découvert au niveau des Domaines que le TF 1751 NGA avait été amputé. Usant d’arguments pertinents et convaincants, l’Association dirigée aujourd’hui par le Pr Babacar Guèye a pu faire accepter par un juge l’inscription d’une pré-notation non seulement sur la partie faisant l’objet d’une dation en paiement mais aussi sur le titre foncier global ! Mieux, informent nos interlocuteurs, la religion du juge a été trompée et l’acte ayant rendu possible la dation en paiement va être attaqué devant la justice. Pour dire que la bataille judiciaire ne fait que commencer…



Un projet de 100 milliards sur le site litigieux

D’après toujours les responsables de l’Association, Diaraf Youssou Ndoye et son clan auraient vendu plus de 150 parcelles à 25 millions de francs l’unité. Or, expliquent-ils, « ces parcelles ne sont pas destinées à être vendues. Il s’agit juste d’autorisations d’occuper octroyées à des fils de Ouakam qui sont les seuls ayants droit, l’objectif étant de lutter contre la promiscuité dans le village. Ces terres appartenant à 29.000 Ouakamois, les 1000 happy few qui en bénéficient doivent donc indemniser les 28.000 autres qui ne peuvent pas en jouir. D’où l’instauration d’une contribution symbolique de 2.500.000 francs par bénéficiaire. Au bout de 12 ans, les attributaires verseront une somme complémentaire pour devenir propriétaires. Mais, encore une fois, en aucune façon ces 1000 parcelles ne sont à vendre à plus forte raison à des allogènes » tiennent à préciser nos interlocuteurs.



En tout cas, le compte ouvert par le Diaraf Youssou Ndoye dans les livres de la Bicis a enregistré des mouvements totalisant 176 millions de francs à raison de 2.500.000 francs par attributaire. Pour le reste de l’argent, mystère et boule de gomme ! Le président Pr Babacar Guèye et ses amis s’étonnent du parti-pris de l’Administration, notamment du ministre de l’Urbanisme, M. Abdou Karim Fofana, qui ont pris fait et cause pour le clan du Diaraf Youssou Ndoye. « On ne sait pas qui se trouve sur la liste d’attributaires introduite au niveau du ministre et la DSCOS elle-même, en menant son enquête, n’a rencontré que des membres de l’autre partie » s’insurgent-ils tout en estimant que le ministre Fofana a tous les éléments en main pour rapporter son arrêté.



Plus grave, soutiennent-ils, « le ministre veut nous priver de 13 milliards de francs (Ndlr, 1000 parcelles à 13 millions l’unité décomposés en 2.500.000 francs versés au moment de l’attribution et 10.500.000 dans douze ans) représentant l’indemnisation des 28.000 Ouakamois non bénéficiaires puisque les terrains leur appartiennent communément ». En conclusion, nos interlocuteurs informent qu’un projet nécessitant un investissement de 100 milliards de francs va être réalisé sur le site litigieux. « La communauté s’oppose à tout morcellement sur le Super Plateau parce qu’il ne reste plus que 15 % de la superficie totale. Or, elle a des projets sur ce site où elle va réaliser un investissement de 100 milliards de francs » martèlent le Pr Babacar Guèye et ses amis. Ce projet va être porté par une fondation et il va assurer la continuité de l’activité économique des carrières. « Cette aliénation, c’est une agression culturelle contre nos valeurs. La signature du ministre détruit le ciment de notre Collectivité et fout en l’air la cohésion de notre société construite depuis des siècles ! » s’emporte un Frey.



