Tivaouane : 3 cambrioleurs arrêtés en pleine nuit par la police

Le Commissariat Urbain de Tivaouane a démantelé une bande de trois cambrioleurs spécialisés dans les « vols avec effraction ». Les policiers ont arrêté les individus en flagrant délit dans la nuit du 17 juin 2026 vers 1 heure 30 minutes. Les éléments de la Brigade de Recherches ont agi suite à un renseignement anonyme signalant un cambriolage dans une boutique d'alimentation au quartier Médine.



Sur les lieux, selon les services de la Police, la patrouille a constaté que le rideau de fer du commerce était forcé. Les agents ont alors quadrillé le secteur et pris en chasse trois suspects en fuite. La police a réussi à interpeller un premier fuyard. Ce dernier détenait un arrache-clou, une sacoche de pièces de monnaie volées et un téléphone portable.



L'analyse de l'appareil a révélé la photo d'une montre connectée. Cet objet provenait d'un autre vol commis plus tôt dans le quartier Ndoutt. Face aux enquêteurs, le suspect est passé aux aveux et a dénoncé ses complices. La Brigade de Recherches a ensuite arrêté les deux autres individus dans les quartiers de Keur Khaly et Darou Salam. Le trio a été déféré au parquet pour « vol en réunion commis la nuit avec effraction, tentative de vol et recel ».