Tivaouane : après le Président Diomaye, le Pm Sonko s'est rendu chez Serigne Moustapha Sy pour présenter ses condoléances

Après la visite du président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu, dimanche, auprès de Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy Al Maktoum, président du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR).



Cette démarche s’inscrit dans le cadre des condoléances suite au rappel à Dieu de Sokhna Fatou Kiné Sy Al Maktoum, figure respectée de la communauté religieuse. Le chef du gouvernement a ainsi marqué son soutien et sa solidarité envers la famille Sy en ce moment de deuil.



Cette visite intervient peu après celle du président Bassirou Diomaye Faye, soulignant l’importance du dialogue et du respect entre les autorités étatiques et les leaders religieux du Sénégal.