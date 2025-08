Tivaouane : le Khalife général des Tidianes appelle à une prière collective pour implorer la pluie, ce dimanche

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a ordonné l’organisation d’une prière collective, ce dimanche à 9 partir heures à Khalkhouss, une place publique de la cité religieuse de Tivaouane, pour implorer la pluie, en réponse à la situation préoccupante de l’hivernage, marqué par un déficit hydrique, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Alors qu’une seule pluie a été enregistrée depuis le début de la saison à Tivaouane, le Khalife a désigné Serigne Babacar Sy Dabakh pour diriger cette prière, renouant ainsi avec une tradition prophétique de recours confiant à la miséricorde divine, chère à Seydi Hadji Malick Sy.



Cette prière incantatoire communément appelée Baw naan dans la tradition locale s’adresse à l’ensemble de la communauté musulmane de Tivaouane, invitée à y participer, dans un esprit de recueillement et de repentance, précise l’APS.



Le Khalife a rappelé le verset du Coran indiquant que “c’est Dieu qui répand la pluie, après qu’ils en ont perdu tout espoir, et Il déploie Sa miséricorde” (Coran, 42:28).



Il a également exhorté les fidèles à intensifier le retour à Dieu, la lecture collective du Coran et les prières sur le Prophète (PSL).