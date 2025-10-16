Tivaouane : les étudiants de la commune ont assiégé la mairie et cassé des vitres pour exiger des subventions

Des étudiants ressortissants de la commune de Tivaouane (dans la région de Thiès) ont envahi mercredi, la mairie de la ville et cassé des vitres. Ils exigent des subventions à la municipalité.



Ils ne sont pas arrêtés là, ils ont organisé une marche pacifique avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.



Cheikh Samb, vice-président de l'Association des étudiants ressortissants de Tivaouane d'expliquer : « Les étudiants ont organisé une marche pacifique pour réclamer leurs subventions qui n’ont pas été versées depuis deux ans. La mairie avait pourtant annoncé officiellement avoir octroyé 15 millions de francs CFA aux étudiants lors du Mawloud. Mais depuis 2023, nous n'avons rien reçu ».



La marche s’est déroulée dans le calme jusqu’à la mairie, où les manifestants ont pénétré dans la cour en scandant : « Diop Sy subvention lagnu beug »( Diop Sy, nous voulons une subvention).



« Après une dizaine de minutes, des agents de sécurité sont intervenus avec violence, provoquant des incidents regrettables », a ajouté Cheikh Samb dans les ondes de Rfm de ce jeudi matin.



En réponse, l'adjoint au maire, Moustapha Thiam Mboup, a déploré le comportement de ces étudiants. " Je suis vraiment désolé de constater cet état de fait. Ce n'était pas la peine de casser des vitres surtout qu'à Tivaouane nous avons déjà vécu l'incendie, ce qui a causé des dégâts aux populations à chaque rentrée au point administratif", a-t-il regretté.



Il a souligné que les étudiants ne relèvent pas de la compétence de la mairie. "Les étudiants, c'est le conseil départemental qui les gère. A chaque fois que les moyens l'ont permis, nous (mairie) l'avons fait quand ils le demandent. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas un droit", a conclu M. Mboup.