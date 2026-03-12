Fret maritime : l'armateur CMA CGM annonce une hausse des tarifs vers l'Afrique de l'Ouest

Face aux impératifs de maintien de la fluidité et de l'efficacité de ses services, le géant français du transport maritime, CMA CGM, a officialisé une mise à jour de sa structure tarifaire. Cette décision, qui prendra effet dans quelques jours, vise à réguler les flux logistiques sur des routes maritimes stratégiques.



Des disparités selon les zones d'origine



L'armateur a scindé son application en deux zones géographiques distinctes, avec des niveaux de taxation variant d'un lieu à l’autre. Pour les marchandises conteneurisées (Dry et Reefer) en provenance de l'Asie du Nord-Est à destination d'un large éventail de pays (incluant le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola ou encore la RDC), une surcharge de 150 USD par EVP (Équivalent Vingt Pieds) sera appliquée, soit environ 93 500 FCFA par conteneur.



La hausse est plus marquée pour les marchandises en provenance de l'Asie du Sud-Est : la PSS s'élèvera à 500 USD par EVP, soit environ 311 500 FCFA par conteneur, pour les envois vers le Nigeria, le Ghana, le Cameroun et une dizaine d'autres nations de la zone.



CMA CGM précise que cette "Peak Season Surcharge" est spécifiquement destinée aux contrats à court terme. Cette mesure, qui s'applique aussi bien aux marchandises sèches (Dry) qu'aux denrées sous température dirigée (Reefer), restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Cette annonce constitue un signal d'alerte Pour les opérateurs économiques locaux, sur le renchérissement imminent des coûts d'importation, dans un contexte où la gestion des chaînes d'approvisionnement demeure sous tension.