Yoff Aéroport : une aide-cuisinière arrêtée pour avoir enfermé son nouveau-né dans le tiroir d’une armoire

F. Mballo, aide-cuisinière, a été arrêtée par la gendarmerie de la Foire (Dakar) puis déférée au parquet, le 11 mars 2026. Son interpellation fait suite à une alerte lancée aux gendarmes par son patron, G. Ndiaye, dans la soirée du 09 mars 2026. Selon ce dernier, son épouse a découvert le corps sans vie d’un nouveau-né dans le tiroir d’une armoire de leur domicile situé à Yoff Aéroport.



Interrogée, la mise en cause qui a été embauchée dans cette maison depuis deux mois serait passé aux aveux, justifiant son embarcation par les gendarmes venus faire les premiers constats.



Entendue, elle aurait avoué avoir accouché toute seule avant d’enfermer le nouveau-né, retrouvé sans vie, dans l’armoire. Elle a expliqué avoir eu peur des représailles de ses parents après avoir eu son premier enfant hors mariage.

