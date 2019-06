Tivaouane: marche des enfants pour dénoncer les abus sexuels

A Tivaouane, une ville située à l'ouest du Sénégal, les enfants se sont faits entendre ce samedi. A travers une marche organisé, ils ont dénoncé notamment les abus sexuels dont ils sont souvent victimes, avant de déposer un mémorandum à la Préfecture de la ville.



Pour sa part, le préfet de la région a déclaré que toutes les dispositifs seront prises pour protéger les enfants. D'après lui, les points soulevés par les enfants que sont l'abandon l'école, le travail des enfants, le mariage précoce, entre autre, interpellent toutes les autorité locales, administratives, les parents et la société dans son ensemble.



Il a promis d'exploiter le mémorandum qui lui a été remis et réunissant incessamment le comité départemental de la protection de l'enfant, mais aussi l'élaboration d'un certain nombre de stratégies.