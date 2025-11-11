Tivaouane : un programme de drainage de 7,5 milliards FCFA lancé pour renforcer la résilience face aux inondations

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), le nouveau programme d’assainissement lancé par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, vise à renforcer la résilience de la ville face aux inondations récurrentes.

Ce projet devrait impacter directement plus de 86.000 personnes sur une population de 102.000 habitants.

Il marque une nouvelle étape dans la politique nationale d’assainissement et illustre la continuité de l’État du Sénégal dans la prise en charge durable des besoins essentiels des populations.

Selon APS, avec le nouveau programme d’assainissement des eaux pluviales lancé lundi, l’État du Sénégal consolide une dynamique enclenchée depuis plus de sept ans.

Dans un souci d’efficacité et d’inclusivité, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a mis en place un comité local de suivi chargé de superviser la bonne exécution du projet.

Cette structure, présidée par le préfet du département de Tivaouane, regroupe l’ensemble des parties prenantes locales que sont les services techniques de l’État, les collectivités territoriales, les représentants de la famille religieuse, les délégués de quartiers, les associations de femmes et de jeunes.

Les travaux, prévus sur une durée de huit mois, seront conduits par une entreprise déjà mobilisée sur le terrain.

Si les délais sont respectés, la réception des travaux aura lieu avant le Gamou 2026, prévu en août, en période d’hivernage.

Ce qui renforce la portée stratégique du projet, alors que les six prochaines éditions du Gamou de Tivaouane coïncideront avec la saison des pluies.

En marge du lancement officiel, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a reçu en audience le ministre Cheikh Tidiane Dièye et son équipe.

Le guide religieux a béni et salué le projet, tout en félicitant le gouvernement pour la poursuite des efforts engagés depuis plusieurs années en faveur de l’assainissement de Tivaouane.

Il a également invité l’État à soutenir davantage les populations de Touba, confrontées, comme celles de Tivaouane, à des problèmes d’inondations pendant l’hivernage.

Le chef religieux a, dans le même moment, loué les “qualités et [le sens de] la responsabilité]” de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides et autorité religieuse de la capitale du mouridisme, avec qui il dit entretenir des “relations empreintes d’estime et de respect mutuel”.

Le projet de réalisation d’ouvrages de drainage d’eaux pluviales lancé lundi à Tivaouane, pour un coût de 7,5 milliards de FCFA, est un investissement qui vient compléter les infrastructures réalisées depuis 2018, pour améliorer les conditions d’accueil dans la capitale de la tidjanya.