Tivaouane: un réseau de fabrication de vinaigre et d’eau de javel de contrefaçon démantelé

Les éléments du service régional d’hygiène de Thiès ont saisi une importante quantité de produits malpropres destinés à la vente. Un réseau de mafieux qui s’activait, dans la fabrication de vinaigre et d’eau de javel de contrefaçon a été démantelé suite à l’alerte effectuée par les populations de Tivaouane.



Le capitaine Idrissa Ndiaye, chef de service régional d’hygiène de Thiès ainsi que ses hommes, informés de ce réseau de fabrication de ses produits ont effectué une descente dans le domicile où le malfrat est établi, rapporte L'Observateur.



Le malfaiteur s’était aménagé une chambre dans, lequel il fabriquait l’eau de javel et le vinaigre sans autorisation ni respect des normes d’hygiène.



Surpris par les éléments du service l’hygiène, le mis en cause a pris la fuite. Actuellement, il est activement recherché par la police.