Tivaouane : une pluie diluvienne paralyse les services de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh

Une violente averse s’est abattue sur Tivaouane lundi après-midi, provoquant des inondations dans l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Plusieurs services essentiels ont été paralysés.



Parmi les secteurs les plus touchés figurent la maternité, la pédiatrie, le bloc opératoire, le laboratoire, la radiologie et la médecine générale. Les couloirs et les accès principaux ont également été submergés, compliquant les déplacements au sein de l’hôpital.



Les dégâts matériels sont considérables : le réseau électrique et la plomberie sont hors service, perturbant gravement la prise en charge des patients. Seul le service des urgences reste opérationnel pour le moment.



Selon les relevés météorologiques, la ville a enregistré 104 mm de précipitations en quelques heures, expliquant l’ampleur des inondations. Face à cette situation critique, la direction de l’hôpital lance un appel aux autorités pour une intervention urgente afin de limiter les conséquences.



Une réunion de crise est prévue ce mardi à la préfecture, accompagnée d’une visite sur le terrain, pour évaluer les dégâts et organiser les secours.