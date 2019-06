Togo : Elections locales, 11 447 candidats déclarés sur 643 listes pour 117 communes

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) au Togo a dévoilé hier samedi à Lomé des chiffres ayant trait au nombre de candidatures provisoires, des listes de candidatures et des électeurs enregistrés pour le compte des élections locales prévues pour le 30 juin 3019 dans le pays.



Pour le dépôt des candidatures au plan national, la CENI Rechercher CENI a révélé avoir enregistré pour le compte des 117 communes et à titre provisoire un total de 11 447 candidats. Ces candidats inscrits sur 643 listes.



Du coté des politiques, les partis en lice pour ces élections sont au nombre de 18 et parmi eux des formations comme UNIR, ANC, UFC … NET, MPDD et MRC. Du lot de ces partis politiques, on retrouve 96 autres listes indépendantes. Quatre regroupements de l’opposition à savoir la C14, la Coalition rénovée (CAR, MCD et Le Nid), ANC-PSR, ADDI-PSR auront en face d’eux des candidats du parti UNIR au pouvoir mais aussi des candidats de partis solitaires et d’autres listes.



Les chiffres portant sur le nombre des candidats pour les élections locales sont pour l’heure provisoires car la CENI dit attendre « la validation des listes électorales par la chambre administrative de la Cour suprême ».



Une fois cette étape franchie, Tchambakou Ayassor, le président de l’instance en charge de l’organisation des élections va « procéder, à travers les CELI, au tirage au sort en vue du positionnement des listes de candidats sur les bulletins de vote ».



Le nombre total des sièges de conseillers municipaux à pouvoir dans les 117 communes est de 1527 sièges.



A propos des opérations de révision de la liste électorale effectuées du 16 au 19 mai 2019, la CENI annoncé avoir enregistré 335.610 nouveaux inscrits. Le total du fichier électoral national est de 3.466.524 inscrits. Après un dé-doublonnage, la liste provisoire au plan national est de 3.423.639 inscrits.