Tokyo 2021 : 3 athlètes sénégalais vont participer aux Jeux Paralympiques

Les rideaux sont tombés sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Place maintenant aux 16èmes Jeux Paralympiques qui s’ouvrent dans cette même ville japonaise le 24 août prochain.



Le Sénégal va déplacer trois athlètes, deux javelistes et un taekwondoïste. Deux d’entre eux découvrent cette prestigieuse compétition. Il s’agit de la seule femme, Fatou Kiné Ndiaye et Ibrahima Sèye, informe le quotidien sportif « Stades ».



Le troisième, Youssoupha Ndiaye, est l’unique rescapé de Rio, en 2016, où le spécialiste du javelot avait été sorti dès le premier tour. Champion d’Afrique en titre et 8ème au classement mondial, Youssoupha est perçu comme la première chance de médaille du Sénégal au vu de son niveau et de son expérience.

Tout le contraire de Fatou Kiné Ndiaye qui va vivre ses premiers JO en terre nippone.



Quant à Ibrahima Sèye, il est déjà entré dans l’histoire comme le premier athlète sénégalais à décrocher une qualification aux Jeux paralympiques et le premier taekwondoïste sénégalais à disputer des JO.



Il a brillé, en mars dernier, lors du tournoi de qualification olympique qui se déroulait à Rabat, au Maroc. L’athlète sénégalais a sorti le numéro un en Afrique. Ensuite, il a remporté l’or en finale et la qualification en même temps. Des performances qui suscitent beaucoup d’espoirs pour le Sénégal.



Près de 440 athlètes sont attendus aux paralympiques, pour 22 disciplines annoncées dans le programme. Le badminton et le taekwondo feront leur entrée pour cette 16ème édition.