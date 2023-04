Tortures et violation des droits présumés: des policiers sénégalais trainés en justice par un Camerounais

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors-classe de Dakar a été saisie d'une plainte par un Camerounais nommé Nke Atangana. Ce dernier accuse des policiers de "torture, confiscation de biens et violation de droits" présumés.



Les faits remontent en avril dernier. Le plaignant se rend à la rue Thiong de Dakar, dans le but de procéder à une opération de change. Le montant de l'argent est évalué à huit (8) billets de 50 euros. Il tombe alors sur un cambiste, qui vérifie les billets et crie à l'anarque. Le cambiste l'accuse de vouloir le gruger en introduisant un faux billet de 50 euros dans le paquet de fric à convertir.



La police intervient à la suite d'une vive altercation. Cueilli, Luc sera conduit dans un commissariat à Dakar. Au terme de sa garde à vue, il a été placé sous mandat de dépôt.



Jugé, il sera reconnu coupable des faits incriminés et condamné à six mois de prison ferme. Elargi de prison après avoir purgé sa peine, Luc dépose une lettre-plainte au niveau du parquet de Dakar. Lequel active la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane pour l'ouverture d'une enquête. Une enquête qui sera par la suite confiée à la Division des investigations criminelles (Dic).



Entendu, le Camerounais déclare avoir subi des sévices et tortures sur "ordre du lieutenant" , au cours de sa garde à vue. Il accuse également les flics de s'être rendus à son domicile où ils l'auraient dépouillé de ses biens. En l'occurrence deux valises d'habits et diverses marchandises, trois téléphones portables, une montre de marque, un appareil photo, un ordinateur, une bague en or et un sac contenant 23.000 euros.