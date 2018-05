Tottenham : Kane lance un défi à Salah

"Selon moi, le plus important c'est de le reproduire saison après saison, a prévenu l’international anglais. C'est ma quatrième année et c'est la première fois que j'atteins la barre des 30 buts en championnat. Maintenant, il faut rééditer cette performance lors des deux ou trois prochaines années. C'est l'objectif. Tous les joueurs veulent être réguliers, c'est ce qui différencie un bon joueur et un grand joueur."



"Salah a été incroyable cette saison et il ressemble à un grand joueur. On verra si on peut tous les deux continuer l'an prochain. (...) Il a été bon cette saison, il mérite le titre de meilleur buteur. J'ai hâte de reprendre la compétition la saison prochaine", a annoncé Kane, légèrement vexé...



Avec Maxifoot.fr