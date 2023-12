Tottenham: Pape Matar Sarr sort sur blessure, la grosse frayeur avant la CAN !

Auteur du premier but des Spurs qui accueillent actuellement Bournemouth, Pape Matar Sarr n’a pas terminé la rencontre. Le buteur du jour est sorti sur blessure. Convoqué par le Sénégal pour la CAN, il risque d’être incertain pour la compétition.



Cette blessure de plus dans la tanière sénégalaise fait paniquer, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations ( Can) .