Touba : Encore un maître coranique arrêté pour "viol" sur six (6) filles

Alors qu'on n'a pas encore fini de parler de l'affaire Serigne Khadim Mbacké, du nom de ce maître coranique accusé de viols et de tentatives de viol sur 36 filles âgées de 06 et 16 ans, un autre cas similaire vient de secouer la cité religieuse de Touba, plus précisément au quartier Madyna 5. K.S, un maître coranique, accusé de viols présumés sur six filles, a été arrêté et déféré au parquet lundi.



Ses présumées victimes, des filles âgées entre 8 et 13 ans. Selon Seneweb qui donne l'information ce vendredi, le mis en cause est marié à deux épouses et est âgé de 41 ans.



Il ressort de l'enquête de la Brigade de recherche de Touba que le présumé violeur faisait croire à ses deux épouses qu'il effectuait des prières. Puis, il s'enfermait avec l'une de ses victimes dans sa chambre à l'insu de tout le monde.



Mais l'affaire s'est ébruitée dans le quartier lorsqu'une dame a constaté un comportement suspect sur sa fillette. Interrogée et acculée de questions, la petite a fini par raconter dans les moindres détails sa mésaventure à sa mère. Ce premier témoignage a délié les langues des autres victimes présumées.



Sous le coup de six plaintes, le présumé violeur a été arrêté. Lors de l'audition des six présumées victimes, ces dernières ont fait de terrifiantes confessions.



Quatre parmi elles, ont perdu leur virginité d'après les certificats médicaux versés dans le dossier transmis sur la table du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel.



Interrogé sur procès-verbal, K.S a nié les faits, sans convaincre les enquêteurs. Au terme de l'enquête, rapporte la même source, le maître coranique a été déféré pour "attentat à la pudeur, viol, pédophilie et détournement de mineure".