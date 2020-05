Touba: La brigade des Sapeurs-pompiers infectée, 11 éléments chopent le Covid19

La percée du coronavirus dans la ville sainte de Touba semble désormais emprunter une vitesse de croisière exceptionnelle. Après avoir infecté deux structures médicales majeures à savoir l'hôpital Matlaboul Fawzeini et celui de Ndamatou et s'être introduit dans un établissement financier de la place, voilà que le Covid-19 est allé perturber le quotidien de la brigade des Sapeurs-pompiers. En effet, 11 soldats du feu ont été testés positifs et déclarés malades du nouveau coronavirus.



Touba, à elle seule, dans le décompte du jour, a ajouté à son compteur 19 nouveaux patients dont 14 cas contacts suivis par le service médical et surtout 05 issus de la transmission communautaire.



Un nouveau décès a été enregistré. Il s'agit d'un homme âgé de 75 ans qui a perdu la vie devant le portail de l'hôpital Matlaboul Fawzeini.



Un malade a été testé négatif et déclaré guéri. Mbacké, Bambey et Diourbel n'ont pas ajouté de cas à leur compteur.



