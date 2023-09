Touba : La lettre de Mamoudou Ibra Kane à Serigne Mountakha Mbacké

Par la gloire de Dieu, Allah SWT et la lumière incandescente de son Prophète Mohamed (SAS), je vous adresse mes fervents vœux de bonne santé à l'occasion du 18 Safar, célébrant le départ en exil du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE (RTA), votre illustre grand-père.



En effet, Touba, la ville sainte, vit au rythme de manifestations de foi en signe d'hommage et d'adhésion à la doctrine du Mouridisme dont vous êtes aujourd'hui, l'infatigable incarnation en votre qualité de Khalife Général. Votre récent message à l'endroit des jeunes et de l'ensemble du peuple sénégalais, en ces temps troublés, a encore eu un écho retentissant.



Chaque édition du Magal constitue une source d'émerveillement lors des audiences que vous accordez aux fidèles, aux autorités, à la société civile, à la classe politique, aux jeunes, aux dirigeants d'organisations, aux diplomates, à des plénipotentiaires ou à des coreligionnaires d'ici et d'ailleurs.



En ralliant la cité religieuse, ils accréditent la sacralité de Touba voulue et entretenue par vos illustres prédécesseurs qui ont, chacun, posé des jalons majeurs dans la longue trajectoire historique du Mouridisme. Cette doctrine de foi musulmane qui rime avec Travail, Discipline, Savoir et Éducation, nous réconcilie avec nous-mêmes en nous fondant sur la singulière destinée du Guide Cheikh Ahmadou Bamba.



Son refus de se soumettre à l'ordre colonial et son intransigeance face aux actes impies ou aux outrages lui ont valu certes des privations mais salvatrices parce que libératrices et conquérantes.



Votre sagesse et votre humilité imprègnent l'atmosphère lors de ces rencontres empreintes de solennité, de sobriété. Elles laissent aux visiteurs de fortes impressions tant par la vocation religieuse de la sainte cité que par le solide patrimoine culturel, cultuel et historique des monuments qui y sont édifiés.



Un fleuron vient s'y ajouter avec la construction de l'Université Cheikhoul Khadim de Touba. Par votre exquise compréhension, vous m'aviez donné la permission de réaliser un film documentaire consacré à ce gigantesque chantier. La mission a été accomplie avec le soutien constant de Serigne Moussa MBACKÉ Nawel ibn Serigne Moustapha Bassirou, de votre porte-parole Serigne Mouhamadou Bassirou MBACKÉ ibn Serigne Abdou Khadre et du Recteur, Serigne Ahmad MBACKÉ Badawi ibn Serigne Fallou, qui en a été l'artisan et la cheville ouvrière. J'associe à ces remerciements tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à la diffusion du film.



Au lendemain de cette initiative d'envergure, j'ai décidé d'inscrire mon action dans un autre registre tout aussi exaltant, à savoir l'engagement citoyen et politique, en m'impliquant davantage dans le redressement de notre cher pays. Je requiers vos prières et vos sages conseils pour guider mes premiers pas dans la droite ligne des bâtisseurs afin de préserver leurs œuvres fécondantes.



Le Mouvement que je dirige, DEMAIN C'EST MAINTENANT, s'évertue à être à la fois un creuset de réflexions pratiques et un vivier des volontés conjuguées pour faire faire au Sénégal des progrès tangibles dans un climat apaisé basé sur l'entente, la cohésion, la cordialité, le respect mutuel et une commune quête de bien-être au profit des populations.



Je vous renouvelle mon attachante affection et ma très haute considération. Vénéré Guide éclairé, je vous souhaite longue vie et excellente santé tout en sollicitant vivement vos prières pour la réussite de ma mission. Serigne bi, Yalla Nanga Fi Yag Té Wér. Amiin.



Mamoudou Ibra KANE



Leader du Mouvement



DEMAIN C'EST MAINTENANT Candidat déclaré à l'Élection Présidentielle au Sénégal