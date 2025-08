Touba : Ousmane Sonko inaugure des infrastructures hydrauliques et promet de livrer l’eau douce du Lac de Guiers d’ici 2029

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce samedi une visite officielle à Touba, en prélude au Grand Magal commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. À la tête d’une délégation gouvernementale, il a inauguré deux infrastructures majeures : un forage à Darou Marnane et un bassin de rétention à Nguélemou, destinés à améliorer l’accès à l’eau potable et à lutter contre les inondations dans la cité religieuse.



Le forage de Darou Marnane, désormais opérationnel, permettra d’approvisionner cinq quartiers en eau douce, répondant à une demande pressante des populations. Quant au bassin de Nguélemou, il contribuera à soulager les zones les plus exposées aux inondations. « Touba a sa spécificité et recevra sa part des projets du gouvernement. Dans cette dynamique, le problème des inondations sera résolu dans deux ans », a déclaré le chef du gouvernement lors de la cérémonie.



Le Premier ministre a par ailleurs rappelé les difficultés économiques auxquelles fait face son gouvernement. « Nous avons hérité d’un pays ruiné. C’est pour cela que la croissance économique n’a pas encore atteint le niveau souhaité », a-t-il admis. Il a toutefois tenu à rassurer : « L’État va honorer ses engagements dans la cité religieuse. Touba sera ravitaillée en eau douce à partir du Lac de Guiers. Nous respecterons nos promesses faites devant le Khalife général des mourides. Ce projet sera livré en 2029. »



Après cette première étape, Ousmane Sonko s’est rendu au Complexe Cheikh Ahmadou Khadim, où il a été accueilli par le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Guirassy et Serigne Ahmadou Mbacké Badawi. La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, porte-parole du Khalife général.



Le chef du gouvernement est attendu dans les prochaines heures pour une audience avec Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides.