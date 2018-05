Touba : des milliers d'étudiants en pleurs ont accompagné Fallou Sène à sa dernière demeure (Vidéo)

Une ambiance indescriptible ce jeudi après-midi à Touba lors de l'inhumation de l'étudiant Mohamed Fallou Sène. Des milliers d'étudiants venus de toutes les universités du Sénégal ont investi la ville sainte pour accompagner leur camarade à sa dernière demeure.



C'est en pleurs, transes et déclamations de Khassaides (poème de Cheikh Ahmadou Bamba) qu'ils ont assisté à la levée de corps de Mohamed Fallou Sène à l'hôpital régional de Diourbel et accompagné le cortège funèbre au cimetière de Touba.



Le recteur de l'université de Diourbel était la seule autorité présente lors de l'inhumation du défunt étudiant. Il a marqué sa solidarité à la communauté estudiantine avant d'appeler au calme et à la sérénité.