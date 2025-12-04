Touba : l’hôpital Matlaboul Fawzeyni ouvrira son service d’endoscopie du rachis lombaire en mars 2026

L’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le renforcement de son offre de soins. Le docteur Massamba Thioro Sall, directeur de l’établissement, a annoncé ce jeudi que le service d’endoscopie du rachis lombaire sera officiellement mis en service en mars 2026. Cette ouverture interviendra après celle du service de radiologie interventionnelle.





« Nous allons procéder au mois de mars 2026 à l’ouverture du service d’endoscopie du rachis lombaire de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, après la mise en service du service de radiologie interventionnelle », a déclaré le directeur lors d’une rencontre d’échanges avec les responsables des radios communautaires de la ville. Il a précisé que, pour le lancement, des « médecins basés à l’extérieur » ainsi que des « neurologues sénégalais » seront invités.





Selon le docteur Massamba Thioro Sall, ce service constituera une première au Sénégal et même en Afrique de l’Ouest. L’endoscopie du rachis lombaire est une technique chirurgicale de pointe, minimalement invasive, utilisée pour traiter certaines pathologies du dos et de la colonne vertébrale.





Le directeur a également rappelé que l’hôpital continue de prendre en charge toutes les urgences malgré des capacités d’accueil limitées. « Le centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni reçoit annuellement en moyenne 130 000 patients. Environ 7 000 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année, avec une moyenne quotidienne de 40 accouchements, dont une vingtaine par césarienne », a-t-il souligné.





Par ailleurs, l’établissement finalise son nouveau projet d’établissement dans le cadre du plan stratégique prévu pour les cinq prochaines années, indique Aps.

