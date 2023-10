Touba: le temps d’une réflexion collective sur la nécessité d’une école publique “française” (Par Mouhamadou Lamine Bara Lo)

La rentré scolaire constitue une occasion pour appeler à une réflexion collective sur la nécessité d’une école publique “française” (langue) à TOUBA.



Les frais de scolarité des écoles privées et les ceux de transport vers Mbacké sont des charges intenables pour la majorité des parents.



Dès l’instant que l’utilité de cet enseignement n’est plus sujet à débat avec la présence des établissements privés, il convient de faciliter l’accès à l’école publique pour une meilleure égalité des chances.



Grand visionnaire, Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma a ouvert l’école française de Darou Khoudoss en 1969.



La nouvelle Université de TOUBA, portée par SËRIÑ MUNTAQA, témoigne d’une volonté manifeste de faciliter l’acquisition d’un savoir utile aux populations de TOUBA et du Sénégal.



Il revient aux autorités mandatées à ce propos, à la mairie et à l’Etat central de prendre les mesures nécessaires pour une satisfaction de cette préoccupation majeure des populations de Touba.



Par Mouhamadou Lamine Bara LO

President Mouvement FARLU