Touba : placé sous mandat de dépôt, le fils de Moustapha Cissé Lô jugé le 6 juillet

Le fils de Moustapha Cissé Lô a été placé sous mandat de dépôt mardi. Moustapha junior Lô, comme c'est de lui qu'il s'agit, sera jugé le 6 juillet prochain pour coups et blessures volontaires devant le tribunal des Flagrants délits de Mbacké.



Son interpellation fait suite à une plainte déposée contre lui par un nommé Moustapha Mésséré, un ancien membre de Rewmi, parti de Idrissa Seck. M. Mésséré, certificat médical à l'appui, l'accuse de l'avoir d'agressé.



Le mis en cause avait aussi porté plainte en soutenant avoir été plutôt agressé par son accusateur.



Les deux protagonistes, l’un de Benno ( mouvance présidentielle) et l’autre de l’opposition, se sont bagarrés au niveau de la poste 28 de Touba. Moustapha Mésséré se dit blessé.