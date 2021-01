Touba : pour un bol de riz, un homme, son épouse et son bébé, envoyés en prison

Insolite ! Pour une banale histoire d’un bol de riz, un père de famille, son épouse et son bébé, ont été envoyés à la prison de Mbacké.



Les faits ont eu lieu à Touba, dans le quartier Darou Khoudoss. Une dame du nom de Codou Faye, a battu sévèrement sa « Wuju péjargo » (belle-soeur) à cause d’un bol de riz.



Tout est parti lorsque la famille Kébé prenait tranquillement le repas. Au tour du bol, la mise en cause a révélé que sa coépouse avait bousculé sa main dans le bol. S’en est suivi une rude dispute. Codou Faye a administré des coups à Awa Kébé lui occasionnant des blessures.



Trainée en justice, Codou Faye qui a comparu avec son bébé a imputé la responsabilité à la partie civile. « Nous étions au tour du bol de riz pour prendre le repas. Awa Kébé a bousculade ma main. Nous nous sommes disputées avant de nous battre. Elle a tiré mes cheveux, avant de me mordre à la main et au niveau de dos », a-t-elle expliqué.



Appelée à la barre, la belle-mère, a révélé que la partie civile provoquait tout le temps Codou Faye. Selon la dame, la prévenue est certes petite, mais c'est une vraie va-t-en guerre.



Le Procureur a requis la peine de 2 mois ferme contre la prévenue et la relaxe pour le bénéfice du doute pour son mari Mballo Kébé. L'affaire a été mise en délibéré pour jeudi prochain, rapporte Source A.