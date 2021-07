Touba : un allié de Macky Sall condamné à 1 an dont 2 mois ferme pour escroquerie

Libasse Laye Mboup, chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) et membre de la coalition « Benno Bokk Yakaar », va passer la Tabaski à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Il a été condamné jeudi, à un an de prison dont 2 mois ferme. Il a été reconnu coupable d’escroquerie sur plus de 200 personnes.



Son complice présumé, Moustapha Thiam, agent municipal à Touba, a été relaxé au bénéfice du doute. Devant la barre, Libasse Laye Mboup, pour convaincre le juge, avait soutenu qu’il avait la bénédiction de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour tenir ses activités à Touba.



Selon Source A, Libasse Laye Mboup faisait croire à la population de Touba qu’il détient des financements du président Macky Sall. Il a pu encaisser des fonds variant de 7000 à 200.000 F Cfa sur plus de 200 personnes.