Touba : un maître coranique viole et transforme sa belle-sœur de 14 ans en objet sexuel

Le maître coranique et prédateur sexuel M. Bousso a été arrêté pour viols répétitifs sur sa belle-sœur de 14 ans. Domicilié à Touba, le mis en cause avait transformé la sœur de sa femme en objet sexuel.



D’après les informations du quotidien "Vox Populi", il a abusé sexuellement de l'adolescente14 ans à six (6) reprises, dont trois (3) fois sur le lit conjugal de la grande sœur de la victime.



Après chaque rapport sexuel, rapporte le journal, le violeur présumé demandait à la petite de ne rien dire à personne. Lasse de supporter les viols répétitifs de son "bourreau", la fille s’en est ouverte à son grand frère qui a dénoncé le maître coranique à la gendarmerie. M. Bousso a été arrêté placé en garde à vue et pour viols répétitifs.



La victime vivait dans la maison du sieur Bousso qui abrite un daara et elle y apprenait le Coran.