Touba : un menuisier engrosse sa sœur de 14 ans

Âgée de 14 ans, T.L résidant au quartier Darou Miname 2 de Touba, a déclaré avoir été victime d’abus sexuels à plusieurs reprises de la part de son demi-frère. Selon le quotidien « Source A », la victime subissait les assauts sexuels de son frère dans la chambre de sa mère et celle de son frère. Elle a affirmé, qu’ils ne partageaient pas la même mère et qu’elle avait peur des conséquences.



Face aux enquêteurs, T.L a confié qu’elle n’allait jamais dénoncer son demi-frère si elle n’était pas tombée enceinte. De son côté, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés sans donner des explications.



Le père de la victime a soutenu qu’après-avoir entendu le problème, il s’est entretenu avec son fils, mais que ce dernier n’a rien dit de clair. L’adolescente de 14 ans serait enceinte de 26 semaines selon les informations. Elle a révélé que leur dernière relation sexuelle remontait au mois d’avril lors d’un mariage de leur parent. Par ailleurs T.L a précisé que son bourreau T.M, l’a rejoint à la maison familiale vide de ses habitants qui se trouvaient au mariage.



Surprise alors qu’elle s’apprêtait à prendre sa douche, la pagne autour de la poitrine son demi-frère l’a poussé sur le lit avant d’assouvir son désir sexuel. Le mis en cause a été déféré vendredi dernier au parquet pour viols répétés suivi de grossesse sur sa sœur de 14 ans.