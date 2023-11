Touba : un partenariat en vue entre la gare de gros-porteurs et les acteurs économiques

La nouvelle directrice générale de la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros-porteurs de Diamniadio (SEMIG), Fatoumata Niang Ba a rencontré lundi 27 novembre, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Après leur échange, Mme Fatoumata a fait savoir sa volonté de « tisser un partenariat avec les acteurs économiques » de la ville sainte de Touba.



« Ce que nous voulons, c’est véritablement tisser un partenariat avec les acteurs économiques de cette ville sainte de Touba », a-t-elle expliquée. À l’en croire, l’objectif de cette audience était de présenter au patriarche de Darou Miname, la gare des gros-porteurs, sa mission et ses avantages au profit des producteurs et des acteurs économiques locaux. Car selon la Directrice, « Touba est une ville économique, un hub commercial qui est une partie intégrante de l’économie sénégalaise ».