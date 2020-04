Touba: une dame qui conditionnait du chanvre indien à son domicile, prend 3 mois ferme

Le Tribunal de flagrants délits de Diourbel, ville située à environ 150km de l'est de Dakar, a condamné jeudi la dame Woury Kâ, à trois (3) mois de prison ferme. Elle a été surprise à son domicile à Touba Mboussobé en train de conditionner du chanvre indien destiné à la vente, rapporte L'Observateur.



"J'ai commencé à exercer cette activé depuis quelques semaines seulement. Je me trouvais sur le point d'arrêter de vendre ce produit, une fois cette dernière commande écoulée, malheureusement je suis tombée sur le coup de la loi", a-t-elle regretté dans des propos rapportés par nos confrères.



Au final, le tribunal des flan l'a reconnue coupable du délit de trafic de drogue et l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement ferme.