Toubacouta: 9 exploitants forestiers violemment tabassés dans la forêt de Bayotte

Au nombre de neuf (9), des exploitants forestiers ont été violemment battus par des individus armés dans la forêt classée de Bayotte Est, précisément à Toubacouta.



Selon Iradio, ces exploitants forestiers étaient partis chercher du bois mort. Les malfaiteurs leur ont demandé de ne plus revenir sur les lieux avant d'emporter avec eux leurs téléphones portables, vélos et habits et mettre également le feu au bois qu’ils ont ramassé .