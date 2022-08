Tour d’Europe des « Lions » : Kalidou Koulibay à l’assaut du redoutable duo Kane-Son

Une semaine après son match réussi face à Everton, Kalidou Koulibaly va jouer son premier derby de Londres à Stamford Bridge. Le défenseur des « Lions » se dit prêt à défier l’équipe de Tottenham de Pape Matar Sarr. Le capitaine des « Lions » devra se monter solide pour contrecarrer le redoutable duo Harry Kane – Heug-Min Son (impliqué dans 41 buts la saison dernière).



Leicester de Nampalys Mendy devra négocier un déplacement compliqué du côté d’Arsenal. Battu lors de la première journée par Newcastel, Nottingham de Moussa Niakhaté essaiera de se relancer avec la réception de West Ham.



Sadio Mané à la conquête de l’Allianz Arena

Buteur pour sa première avec le Bayern Munich en Bundesliga, Sadio Mané sera une nouvelle fois attendu pour son premier match officiel devant ses supporters à l’Allianz Arena face à Wolfsburg, dimanche. Bouna Sarr devrait, une nouvelle fois, être absent du groupe, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Krépin Diatta en quête de confirmation

Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille Montpellier ce samedi. Une rencontre à laquelle ne prendra pas part Gana Guèye, qui n’a pas été retenu dans le groupe, comme lors de la précédente journée, et qui est plus que jamais poussé vers la sortie. Abdou Diallo, par contre, est bien retenu par Christophe Galtier pour le premier match à domicile, même s’il devrait être remplaçant.



Monaco de Krépin Diatta fera face à Rennes d’Alfred Gomis dans le choc de cette 2ème journée. Le joueur monégasque tentera d’enchaîner après son magnifique but de la première journée, tandis que le portier sénégalais ne sera pas du voyage puisqu’écarté du groupe.



Habib Diallo essaiera également de continuer sur sa lancée après son but inaugural du week-end dernier avec le déplacement de Strasbourg à Nice.



Marseille de Pape Guèye et Bamba Dieng ira à l’assaut de Brest, dimanche. Tous deux absents lors de première journée, les champions d’Afrique sont espérés dans le groupe.



Champion en titre de la Serie A, l’AC Milan de Fodé Ballo-Touré entame la défense de son titre, ce samedi, avec la réception de l’Udinese. Le latéral gauche sénégalais devrait prendre place sur le banc et fera office de doublure à l’intouchable Theo Hernandez.