Tour d’Europe des stades : chocs Napoli-Inter, Barça-Atlético et Leverkusen-Dortmund

Trois chocs de haut du classement vont animer le week-end européen de football, Naples-Inter Milan en Italie, FC Barcelone-Atlético Madrid en Espagne et Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund en Allemagne. En Angleterre, Manchester City reçoit un Tottenham en perte de vitesse.





Angleterre : avantage Arsenal ?

Arsenal défend sa première place en Premier League à la maison, samedi (15h00 GMT) contre Wolverhampton, en ouverture d'une 14e journée où son dauphin, Manchester City (29 pts), aura fort à faire contre l'explosif Tottenham, dimanche (16h30 GMT).



Les Gunners profiteront-ils de ce calendrier plus favorable ? Ils retrouvent en tout cas leur public avec l'étiquette de leaders et de grands favoris face aux Wolves, portés par l'euphorique victoire contre Lens (6-0) avec six buteurs différents mercredi en Ligue des champions.



Manchester City, un point derrière en championnat, a vécu des émotions différentes sur la scène européenne, mardi, en remontant deux buts contre Leipzig avant de s'imposer 3-2 in extremis.

La bande à Erling Haaland se mesure dimanche à une équipe de Tottenham (5e, 26 pts) affaiblie par de nombreuses absences, touchée par trois défaites d'affilée, mais toujours capable de produire un football spectaculaire.



Dans les roues des leaders, Liverpool (3e, 28 pts) accueille Fulham et Aston Villa (4e, 28 pts) se déplace à Bournemouth, dimanche à la même heure (14h).



Samedi soir, Manchester United (6e, 24 pts) ira à Newcastle (7e, 23 pts), un concurrent direct pour les places européennes, chercher une quatrième victoire consécutive en championnat.



Italie : Naples-Inter, comme un air de succession

Le champion en titre face à son successeur ? Naples reçoit l’Inter Milan dimanche (19h45) pour l’affiche de la 14e journée de Serie A. Relégué à huit points du leader milanais, le Napoli doit à ses supporters une revanche: il a concédé quatre de ses cinq défaites cette saison au stade Diego-Armando-Maradona, la dernière 1-0 contre le mal classé Empoli qui a été fatal à Rudi Garcia, limogé après seulement quatre mois.



Son successeur Walter Mazzarri a vu son équipe s’imposer à Bergame face à l’Atalanta (2-1), avant de subir la loi du Real (4-2) en Ligue des champions à Madrid. Ce choc est aussi un duel entre Victor Osimhen et Lautaro Martinez, bien parti avec ses 13 buts en 13 matches pour déposséder le Nigérian du trophée de meilleur buteur de Serie A.



La Juventus, dauphin de l’Inter à deux points, donne le coup d’envoi de ce week-end de "calcio" en se déplaçant vendredi (19h45) à Monza: un succès face à la rugueuse équipe lombarde (9e) et les "Bianconeri" repasseront au moins provisoirement en tête du championnat.



A San Siro, Stefano Pioli joue sans doute gros samedi: quatre jours après la déroute en Ligue des champions contre Dortmund (3-1) qui rend les huitièmes de finale de C1 quasiment inaccessibles, l’entraîneur du Milan résisterait mal à une nouvelle déconvenue à domicile, cette fois contre Frosinone (10e). L’AC Milan, qui sera privé d’Olivier Giroud (suspendu) et de Rafael Leao (blessé), n’a empoché que cinq points et a encaissé six buts lors de ses cinq derniers matches de Serie A.



Espagne: Duel de dauphins Barça-Atlético

Le choc de la journée oppose dimanche soir (20h00) le FC Barcelone (4e) à l'Atlético Madrid (3e) au stade Olympique de Montjuic, occupé par les "Blaugrana" pendant les travaux au Camp Nou.

Les deux rivaux, troisièmes et quatrièmes avec 31 points, à quatre longueurs du Real Madrid et de Gérone, viennent d'assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qu'ils avaient ratées la saison dernière. Les Catalans avaient même manqué la sortie des poules en 2021-2022, loin de leur standing.



Les partenaires d'Antoine Griezmann ont un match en retard à jouer à domicile le 23 décembre contre le Séville FC.

Samedi, la surprise de la saison Gérone, qui a perdu la tête de la Liga en étant tenue en échec par l'Athletic Bilbao, repart au combat contre Valence (13h00).



Un peu plus tard dans l'après-midi, le Real Madrid, nouveau leader, et son "pichichi" Jude Belligham (11 buts) reçoivent Grenade (17h30), l'avant-dernier.



Allemagne: Choc Leverkusen-Dortmund

Leader de la Bundesliga avec 34 points sur 36 possibles, le Bayer Leverkusen reçoit le Borussia Dortmund (4e, 24 points) pour le choc de la 13e journée, dimanche en fin d'après-midi (16h30).

Si les jaune et noir montrent un visage séduisant en Ligue des champions avec une qualification pour les huitièmes de finale assurée avant la dernière journée, le bilan est bien moins flatteur en championnat, avec déjà dix points de retard sur Leverkusen. Le duel à la BayArena dimanche s'annonce crucial pour les hommes d'Edin Terzic, pour ne pas être complètement décrochés dans la lutte pour le titre.



Tous deux engagés en coupes d'Europe cette semaine, Dortmund bénéficie toutefois de 48 heures de plus de récupération par rapport à Leverkusen, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et qui se déplace en Suède à Göteborg pour y affronter jeudi Häcken.



Deux points derrière Leverkusen, le Bayern (32 points) peut en profiter pour remonter sur le fauteuil de leader, laissé à Leverkusen au soir de la sixième journée. Les hommes de Thomas Tuchel reçoivent l'Union Berlin samedi (14h30), avant-dernier et premier relégable. Les Berlinois n'ont plus remporté le moindre match depuis plus de trois mois (13 défaites et 3 matches nuls toutes compétitions confondues).



