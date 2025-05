Tournée au Moyen-Orient : Trump repart avec des accords records

L’ancien président Donald Trump a conclu sa tournée au Moyen-Orient après avoir visité l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Un voyage diplomatique marqué par la signature d'accords économiques et stratégiques majeurs entre les États-Unis et ses partenaires du Golfe.



Parmi les annonces les plus marquantes : les Émirats arabes unis investiront 1 400 milliards de dollars dans le secteur de l’intelligence artificielle aux États-Unis au cours des dix prochaines années. Un engagement colossal qui positionne les deux pays comme des partenaires clés dans le développement technologique mondial.



Autre pilier de cette coopération renforcée : 440 milliards de dollars seront investis conjointement dans le secteur de l’énergie d’ici à 2035. Un partenariat qui vise à stimuler la transition énergétique et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement.



De son côté, le Qatar a officialisé l'achat de 42 milliards de dollars de matériel militaire américain. Une décision qui renforce la coopération en matière de défense entre les deux pays et qui conforte la position des États-Unis comme principal fournisseur d’armement dans la région.



Enfin, la compagnie Etihad Airways, basée à Abou Dhabi, a annoncé l’achat de 28 avions Boeing, illustrant la relance du secteur aérien et la confiance renouvelée envers l’industrie américaine.