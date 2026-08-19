Vélingara : le maire de Kandiaye plaide pour la construction d'un hôpital de niveau 3 dans le département

Le maire de Kandiaye, Dr Aliou Baldé, plaide pour la construction d’un hôpital de niveau 3 dans le département de Vélingara. Il a formulé cette doléance le weekend dernier, à l’occasion d’une rencontre politique qu’il a présidée et organisée dans le cadre des activités de massification de « Kiiraay, Les patriotes républicains », parti de la majorité présidentielle.



Pour cet universitaire, la construction d’une telle infrastructure sanitaire répond à un besoin urgent dans ce département qui compte plus de 400 000 habitants. Dr Aliou Baldé estime que la taille de la population de Vélingara, combinée à sa position géographique particulière, justifie pleinement la réalisation de cet établissement hospitalier.



Le département est en effet frontalier à trois pays, ce qui lui confère une importance stratégique, mais pose également des défis particuliers en matière d’accès aux services sociaux de base, notamment aux soins de santé spécialisés.



« Le département de Vélingara mérite de bénéficier d’un hôpital de niveau 3 », a soutenu en substance le maire de Kandiaye, qui considère cette infrastructure comme un investissement majeur pour améliorer la prise en charge médicale des populations.



Selon lui, un hôpital de ce niveau permettrait de rapprocher les soins spécialisés des habitants et de réduire les évacuations sanitaires vers les autres grandes structures hospitalières de la région et du pays.



Cette doléance intervient dans un contexte où les acteurs locaux multiplient les plaidoyers pour le renforcement des infrastructures sanitaires dans le département de Vélingara, confronté à une forte demande de soins liée à la croissance démographique et à sa situation géographique.