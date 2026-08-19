Gamou 2026 : le ministre de l’Environnement remet du matériel de nettoyage à Tivaouane et Médina Baye

À l’approche du Gamou 2026, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, s’est rendu ce mercredi 19 août 2026 à Tivaouane et à Kaolack pour accompagner les préparatifs dans ces deux cités religieuses, selon une note du ministère.



À Tivaouane comme à Médina Baye, le ministre a procédé à la remise symbolique d’un important lot de matériel de nettoyage destiné à renforcer les opérations de propreté à l’occasion du Maouloud.



Après la cérémonie de remise à Tivaouane, Dr Aliou Gori Diouf a rencontré Serigne Moustapha Sy Al Amine. À Kaolack, il a également été reçu par le khalife général de Médina Baye, Serigne Mouhamad Mahi Niass.



Ces rencontres ont notamment été l’occasion pour le ministre de solliciter les prières et bénédictions des autorités religieuses en faveur du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que pour « la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal ».



À travers cette démarche, le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique entend contribuer à faire des grands rendez-vous religieux « des moments de forte mobilisation citoyenne autour de la propreté, de l’hygiène et de la préservation de l’environnement ».