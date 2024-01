Tournée en Casamance : Amadou Ba à Ziguinchor, Bignona ce mardi et à Oussouye mercredi

D’abord, il procèdera à la coupure du ruban du pont de Baila situé sur la route nationale 5 situé entre Bignona et Diouloulou. Ensuite Amadou Ba va inaugurer la Boucle des Kalounay à Coubanao qui permet de relier Tobor dans la commune de Niamone à Marsassoum dans la région de Sédhiou. Le candidat déclaré de la Coalition Benno Bokk Yaakaar va visiter dans l’après-midi les travaux du boulevard des 54 mètres et inaugurer le mémorial du bateau le joola à Ziguinchor.



Ensuite, il se rendra à Niaguis (Ziguinchor) pour la réception du poste de santé de Fanda réalisé et équipé par le Puma et à Niaguis commune, pour visiter le magasin de stockage de la Der dont les travaux sont à 98%.



Après Niaguis, c’est au tour de la commune de Ziguinchor d’accueillir le Premier ministre, qui y procédera à l’inauguration du Mémorial-Musée le “Joola” et visiter les travaux du boulevard des 54 mètres. Mercredi, il va visiter les travaux de l’aéroport de Ziguinchor, avant de partir pour le département d’Oussouye, où il va rendre visite aux différents chefs coutumiers et religieux.