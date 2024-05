Tournoi UFOA/A U20 féminin : Sénégal – Guinée, Libéria – Bissau, duels des demi-finales

Après un premier tour marqué par de palpitantes rencontres, le tournoi de l’UFOA A des U20 Filles connait désormais les affiches complètes des demi-finales. Le Sénégal affronte la Guinée et le Liberia défie la Guinée-Bissau, ce lundi 27 mai 2024, au stade Lat Dior de Thiès.



Les « Lioncelles » leader du groupe A avec 9 points + 9 ont à cœur de remporter et passer le cap des demi-finales pour pouvoir défendre leur titre qu’elles ont décroché en 2023 en Sierra Leone.



Elles auront en face une équipe Guinéenne très ambitieuse et qui a montré beaucoup de qualités techniques et athlétiques. Leur troisième match de groupe remporté par 2-0 contre la Sierra Leone ce samedi au stade Maniang Soumaré de Thiès en est une parfaite illustration.



L’autre demi-finale qui doit opposer le Liberia à la Guinée-Bissau sera aussi une belle affiche lundi. Le Liberia qui a conforté sa place de leader dans le groupe B, après sa belle victoire de 7-0 sur la Mauritanie samedi a plus que jamais édifié le public sur ses objectifs. Les Libériennes devront en découdre avec une belle et résiliente équipe de la Guinée Bissau, deuxième du groupe A, et qui va jouer sans pression comme l’a indiqué son entraineur Domingos TE.



Les deux demi-finales de cette deuxième édition du tournoi de l’UFOA/A U20 Filles, Sénégal - Guinée et le Liberia – Guinée-Bissau se tiendront lundi 27 mai 2024, respectivement à 16h00 et 19h00 au stade Lat-Dior de Thiès.