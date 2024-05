Tournoi UFOA/A U20 féminin : le Sénégal fait carton plein, la Guinée-Bissau passe, Mali et Gambie éliminés

Carton plein pour l’équipe nationale féminine du Sénégal qui obtient trois victoires en autant de sorties. Les « Lioncelles » ont écrasé (4-0) le Mali ce vendredi lors de la troisième et dernière journée du tournoi UFOA U20, réservé aux sélections féminines de la zone A des moins de 20 ans.



Déjà qualifiée pour les demi-finales, l’équipe du Sénégal termine en tête du groupe A.



Toujours dans la poule A, le match opposant la Gambie à la Guinée-Bissau, s’est soldé par un match nul (1-1). Ce résultat a permis à la Guinée-Bissau (2 points -1) de se qualifier pour les demi-finales devant la Gambie (2pt -2) et le Mali (2pts -4), grâce à un meilleur goal average.



Les Gambiennes et les Maliennes sont éliminées du tournoi féminin U20 de l’Union des fédérations ouest africaines Zone A.