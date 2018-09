Tournoi UFOA-A : le carré constitué, Sénégal-Cap vert et Mali-Guinée en demi

Les qualifications pour la CAN 2019 des moins de 17 ans se déroulent actuellement dans la zone UFOA A (Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football, zone A). La phase de groupes vient de rendre son verdict et à l’issue de celle-ci, le Sénégal, pays-hôte, le Mali, tenant du titre, la Guinée et le Cap Vert (en tant que meilleur 2e) se sont qualifiés pour les demi-finales, lit-on dans Afrikfoot.Et c’est fini en revanche, pour la Guinée Bissau, la Sierra Leone, la Gambie et la Mauritanie. Pour rappel, les deux sélections qualifiées pour la finale de ce tournoi valideront leur billet pour la phase finale de la CAN U17.Mali-GuinéeSénégal-Cap Vert