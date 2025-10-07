Tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026 : les « Lionnes » connaissent leurs adversaires

À moins d'un an de la Coupe du Monde féminine 2026, le tirage au sort du tournoi de qualification, dernière étape pour obtenir son ticket pour Berlin, a eu lieu ce mardi soir au siège de la FIBA en Suisse.
A l’issue des tirages, Les « Lionnes » du Sénégal défieront les USA, l'Italie, l'Espagne, le Porto Rico et la Nouvelle Zélande dans la Groupe B.
Elles vont évoluer à San Juan (Porto Rico) une des villes hôtes du tournoi de qualification prévu du 11 au 17 mars 2026.
Les tirages des Tournois de Qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026
