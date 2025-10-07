Tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026 : les « Lionnes » connaissent leurs adversaires

À moins d'un an de la Coupe du Monde féminine 2026, le tirage au sort du tournoi de qualification, dernière étape pour obtenir son ticket pour Berlin, a eu lieu ce mardi soir au siège de la FIBA en Suisse.



A l’issue des tirages, Les « Lionnes » du Sénégal défieront les USA, l'Italie, l'Espagne, le Porto Rico et la Nouvelle Zélande dans la Groupe B.



Elles vont évoluer à San Juan (Porto Rico) une des villes hôtes du tournoi de qualification prévu du 11 au 17 mars 2026.

