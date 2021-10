Tournoi intercontinental de Dubaï: les « Lions » retrouvent le Portugal 3 fois sacré

Le tirage au sort du Tournoi intercontinental de Dubaï a été effectué hier mardi. les « Lions » de Beach Soccer logent dans la poule A avec de grandes équipes telles que le Portugal et l’Espagne et les Emirats arabes unis.



« C’est une poule très serrée, avec des adversaires de taille. Les Emirats arabes unis sont le pays hôte. Il y a également le Portugal. On n’a pas l’habitude de jouer contre l’Espagne. On l’a croisée l’année dernière. Nous ferons le maximum possible pour sortir de cette poule », a déclaré le sélectionneur Ngalla Sylla dans le journal sportif « Stades ».



La particularité dans ce groupe, c’est que le Sénégal va retrouver une connaissance, le Portugal. Lors du dernier Mondial de Beach soccer, les 2 sélections se sont affrontées en phases de poules. Le Sénégal avait dominé par 5 buts à 3 le Portugal, qui est 3 fois sacré champion du monde. « Il y aura encore sur notre chemin le Portugal, un adversaire qu’on connait bien, qu’on a l’habitude de jouer. Ce sera un remake », a affirmé le coach des « Lions » de la plage.



Le Tournoi intercontinental de Dubaï sera relevé dans la mesure où de grands noms du football de la plage seront présents. Dans la poule B, il y a la Russie, le Japon, l’Iran et le Paraguay. Sur les 8 participants, seul l’Iran n’a pas pris part à la dernière Coupe du monde. La Russie a été sacrée vainqueur devant le Japon.

Le tournoi est prévu du 2 au 6 novembre prochain à Dubaï.