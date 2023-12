"Tout le foncier du pays est partagé par le clan de Macky Sall", Guy Marius Sagna

« A Mbour, Rufisque, Ziguinchor, Kaffrine, Kaolack, Saint-Louis, et Dakar, les gens de l’APR et Bby se sont partagés le foncier du pays. Il ne reste plus rien nulle part, nos enfants n’auront pas de vue sur la mer. La Corniche de Dakar est habitée », a dénoncé le parlementaire de YAW.



Poursuivant ses révélations, Guy Marius fustige le laisser aller qui s’observe dans certains cas, « les immeubles construits sur la corniche ne respectent pas la loi pourtant on laisse faire », ajoutant que « ceux qui rient pendant que le peuple sénégalais souffre ne savent pas ce qu’ils font. Honte aux députés qui rient pendant que le peuple sénégalais souffre. Depuis 2012, Macky Sall a laissé faire, tout le foncier du pays est partagé par les gens de son clan et il attend deux mois avant de quitter le pouvoir pour proposer un Code de l’urbanisme et de construction », a soutenu Guy Marius Sagna.