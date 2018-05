Tout savoir sur le « Super Mondial des Clubs »

24 clubs participeraient à ce « Super Mondial des Clubs ». Tous les continents seraient représentés.

12 clubs d'Europe, deux d'Afrique, deux autres d'Asie, deux d'Amérique du Nord, quatre d'Amérique du Sud et un cinquième qui sortirait d'éliminatoires d'un club sud-américain contre un d'Océanie. La dernière place serait briguée par un club du pays organisateur.



Comme la Coupe d'Europe ou le Mondial, la compétition serait disputée tous les quatre ans. Elle aurait lieu l'année précédant le Mondial et se jouerait la seconde quinzaine de juin, selon 'Marca'.

À en croire le média espagnol, le « Super Mondial » devrait avoir une phase de poule préliminaire. Chaque groupe sera composé de trois clubs.



À partir de là, huit d'entre eux composteraient leur ticket pour les quarts de finale. Quatre clubs joueraient de facto les demies et de là nous aurions les deux finalistes.

18 jours durant, les clubs s'affronteraient pour décrocher ce « Super Mondial ». Un rêve qui deviendrait réalité pour les fans de ballon rond avec ce tournoi qui génèrerait 3 milliards d'euros, soit 1. 967 milliards 866 millions 098 mille 294 F cfa de revenus.



Toujours selon 'Marca', la FIFA penserait à répartir ces 3 milliards entre les différents participants, réservant une partie du montant à des causes caritatives.

Avec Besoccer