Trafic aérien : la quantité de fret et le nombre de passagers se sont repliés en janvier 2022 (Ansd)

L’activité du trafic aérien est suivie à travers le mouvement des passagers, des aéronefs et du fret au niveau des aéroports et aérodromes du Sénégal. Au mois sous revue, le trafic aérien est caractérisé par une hausse des mouvements d’aéronefs (+2,6%) en variation mensuelle, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



Par contre, la quantité de fret (-9,1%) et le nombre de passagers (-7,1%) se sont repliés sur la même période, selon la même source. Comparés au mois de janvier 2021, un rebond a été noté sur le nombre de passagers (+55,4%) et les mouvements d’aéronefs (+38,1%) montrant une reprise de l’activité dans ce secteur, après sa contreperformance en liaison avec les mesures de restriction sur les déplacements.



En revanche, la quantité (-3,6%) de fret a baissé sur la même période, souligne l’Ansd, dans son rapport.