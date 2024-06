Trafic d'ecstasy à Mbour: trois (3) dealers arrêtés dont une fille

Le commissariat central de Mbour a réussi à démanteler un réseau international de trafic d’ecstasy, également connue sous le nom de "volet". Cette opération a conduit à l’arrestation de trois individus, dont une jeune femme. Ce, suite à la saisie de 40 comprimés de cette drogue.



Les trois dealers sont : C. Dieng, Y. Ndiaye, et P. Guéye. C. Dieng, domicilié à Guédiawaye. Le dernier susmentionné se procurait l’ecstasy en Gambie. En prévision de la fête de Tabaski, le sieur Dieng avait commandé une grande quantité de comprimés pour une valeur de plus de 700 000 FCFA auprès de son fournisseur gambien. La drogue était ensuite acheminée par camions jusqu’à Mbour.



Selon Rewmi Quotidien, celui-ci distribuait sa marchandise illicite lors des week-ends à Saly et Mbour, avec l’aide de Y. Ndiaye et P. Guéye. Y. Ndiaye hébergeait Dieng dans un appartement à Saly en échange de comprimés pour sa consommation personnelle.



Grâce à un renseignement, les policiers du commissariat central de Mbour ont réussi à appréhender le trio. Lors de l’opération, de l’ecstasy a été trouvée dans le sac à main de Y. Ndiaye, résidente de Saly et originaire de Thiès. En tout, 40 comprimés d’ecstasy ont été saisis.



Après l’enquête, les trois dealers ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour. Cette arrestation intervient dans le cadre des efforts continus de la police pour lutter contre le trafic de drogue dans la région, en particulier celui de l’ecstasy qui connaît une popularité inquiétante dans les milieux du show-biz et parmi les jeunes.



Par ailleurs, la semaine dernière, un autre dealer a été déféré par les policiers du même commissariat, ayant été arrêté en possession de 1,1 kg de chanvre indien.